Vali Orhan Tavlı "Engeller sevgi ile aşılır" - Son Dakika

Vali Orhan Tavlı "Engeller sevgi ile aşılır"

Vali Orhan Tavlı "Engeller sevgi ile aşılır"
Son Güncelleme: 11.05.2022 08:33

Engelliler Haftası etkinlikleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Milas M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan özel gereksinimli bireylerin Muğla Valisi Orhan Tavlı ile bir araya gelmeleriyle başladı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ile Valilik 75. Yıl toplantı salonundaki görüşmeye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Müdür Yardımcısı Seda Cesur, Milas Mehmet Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Dursun Arslan, Çocuk Gelişimcisi Esra Dilek Ekmekçi, Bakım Teknikeri Raziye Ülker ile Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan özel gereksinimli bireyler katıldı.

Kendilerine sağlanan imkânlardan dolayı Vali Orhan Tavlı'ya teşekkür ederek mutlu olduklarını ifade eden gençler İş ve uğraşı terapisi kapsamında yaptıkları taş boyaması eserini Vali Orhan Tavlı'ya hediye etti.

Vali Orhan Tavlı, ziyarete gelen gençlerle sohbet etti taleplerini dinledi, hepsiyle özel olarak ilgilenerek engellilere yönelik yapılan çalışmaları anlattı. Valilik bahçesinde kısa bir gezinti sonrasında Valilik Proje Destek Ofisi ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler bürosunu ziyaret eden gençlere büroların faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Gençlere içinde bulunduğumuz Karayolları Trafik Haftası nedeniyle yayalar için beş adımda güvenli trafik hakkında bilgilendirmede bulunan Vali Orhan Tavlı "Engelli kardeşlerimizin sorunlarına çözüm üretmek, toplumla bütünleşmelerini, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak ve zihinlerdeki engelleri yıkmak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Engellerin sevgiyle aşılacağını belirten Vali Orhan Tavlı "Gurur veren başarılara imza atan, her durum ve şartta mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek topluma örnek olan kardeşlerimize ve fedakâr ailelerine sağlık, mutluluk temenni ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Vali Orhan Tavlı 'Engeller sevgi ile aşılır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Orhan Tavlı "Engeller sevgi ile aşılır" - Son Dakika
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