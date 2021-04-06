Vali Orhan Tavlı, hane ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Vali Orhan Tavlı, pandemi sürecinde gerçekleştirdiği hane ziyaretleri kapsamında vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar tarafından iletilen ihtiyaç ve taleplerin karşılanması amacıyla ilgili kurum müdürlerine talimatta bulunan Vali Orhan Tavlı, devletin tüm imkânlarıyla vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere gerekli desteğin sağlandığını belirten Vali Orhan Tavlı, tüm kurumların bu süreçte iş birliği içerisinde vatandaş memnuniyetini ön planda tutan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların kamu hizmetlerine erişimlerini kolaylaştıracak çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Ziyaretleri sırasında Vali Orhan Tavlı'ya İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Haney eşlik etti.