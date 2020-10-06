Vali Orhan Tavlı, Kaunos Antik Kenti'ni gezdi - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Vali Tavlı'nın eşi Ayşe Tavlı'nın da yer aldığı ziyarette, Kaunos Kazı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, kentin tarihi ve yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Tavlı ve beraberindeki heyet Kaunos'un ünlü Kaya Mezarları'nı yerinde inceleyerek mezarların korunmasıyla ilgili alınacak önlemler ve hazırlanacak projeler hakkında bilgi aldı.

Antik kentin 5 bin kişilik tiyatro, bazilika, hamam, agora ve Demeter Kutsal Tapınağı'nı da gezen Tavlı, Muğla'nın her bölgesinin kültür ve tarih zenginliğiyle dolu olduğunu söyledi.

Muğla'nın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu belirten Tavlı, kültürel mirasın korunması adına yapılan çalışmaların önemine vurguladı.

Tavlı, Valilik olarak bölge turizmi için büyük önem taşıyan ve bölgenin simgesi haline gelen Kaunos Antik Kenti'nin geleceğe taşınması için hazırlanacak projelere gereken desteği vereceklerini ifade etti.