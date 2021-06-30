Vali Orhan Tavlı Kızılay Muğla Şube Başkanlığını Ziyaret Etti - Son Dakika

Vali Orhan Tavlı Kızılay Muğla Şube Başkanlığını Ziyaret EttiMuğla Valisi Orhan Tavlı, hem ulusal hem de uluslararası boyutta birçok yardım faaliyetinde yer alan Türkiye Kızılay Derneği Muğla Şubesini ziyaret ederek Kızılay personeli ve Kızılay gönüllüleri ile bir araya geldi. Ziyarette Kızılay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, Muğla genelinde uyguladıkları ve planladıkları çalışmalar hakkında Vali Orhan Tavlı' ya bilgi verdi. Kızılay, 2021 yılı vekaletle kurban kesim kampanyası için çalışmalarını başlattı. Kampanya bu yılda " Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülecek. Kızılay, vekaletle keseceği kurbanlarla yurt içinde 2 milyon 200 bin, yurt dışında ise 2. 5 milyon olmak üzere yaklaşık 5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflemektedir.