Vali Orhan Tavlı, Marmaris'in Tarihi ve Kültürel mekânlarını inceledi - Son Dakika

İncelemeler sırasında Vali Orhan Tavlı'ya Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ve Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey eşlik etti.

Vali Orhan Tavlı ziyaretine tarihi M.Ö 12 bin yılına dayanan Nimara Mağarası ile başladı. Kültür Varlığı ve Doğal Sit alanı olarak koruma altına alınan Nimara Mağarasında Marmaris Müze Müdürlüğü başkanlığında 2007 yılında yapılan kazılarda cam boncuklar, pişmiş toprak figürlerin bulunduğu ve Nimara Mağarası'nın 2008 yılında ziyarete açıldığı bildirilmiştir.

Vali Orhan Tavlı, daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın yadigârı Hafsa Sultan Kervansarayı ve Marmaris Kalesi'ni ziyaret ederek Müze Müdürü Şehime Atabey'den Kervansaray ve Kale hakkında bilgi aldı.

1545 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan adına yaptırmış olduğu kervansaray, Marmaris Kalesi ile birlikte Muhteşem Süleyman olarak anılan Kanuni'nin Marmaris'e bıraktığı en önemli miras olma özelliğini taşımaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethi sırasında 1522 yılında yaptırmış olduğu Marmaris Kalesi, Marmaris'in simge yapılarından biri olma özelliğini taşımakta olup, Kale 1991 yılında Müze olarak ziyarete açılmıştır. Haftanın yedi günü açık olan müze pandemiye rağmen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmektedir.