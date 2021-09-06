Vali Orhan Tavlı, okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Ziyareti sırasında Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay eşlik etti.

Vali Orhan Tavlı, yeni eğitim öğretim döneminin sağlıkla ve başarı ile geçmesi temennisinde bulunarak, okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşan çocukları sınıflarında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Vali Orhan Tavlı öğrencilere başta maske, mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere, tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Daha sonra okullarda pandemi kapsamında alınan tedbir ve önlemleri yerinde inceleyen Vali Orhan Tavlı, okul dışında bekleyen velilerle bir araya geldi.