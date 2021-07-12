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Vali Orhan Tavlı, Orman Bölge Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

Vali Orhan Tavlı, Orman Bölge Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

12.07.2021 21:07
Vali Orhan Tavlı, Orman Bölge Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti, System.String[]

Vali Orhan Tavlı, Orman Bölge Müdürlüğü'nü Ziyaret EttiMuğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Orhan Tavlı, Orman Bölge Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Orman Bölge Müdürlüğünün ağaç varlığını gençleştirme, ağaçlandırma programları, fidan üretimi, orman yolu yapım çalışmaları, orman yangınlarıyla mücadele konularında yapılan faaliyetler ve projeler hakkında Vali Orhan Tavlı'ya bilgiler verdi. Ziyarette Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile de bir araya gelen Vali Orhan Tavlı, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek, Marmaris İlçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine, Orman Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı dileğinde bulundu. Vali Orhan Tavlı'ya Orman Bölge Müdürlüğü ziyaretinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan eşlik etti.

Vali Orhan Tavlı, Orman Bölge Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Orman Bölge Müdürlüğü, Orhan Tavlı, Muğla, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Orhan Tavlı, Orman Bölge Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika


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