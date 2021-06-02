Vali Orhan Tavlı, Otizm ile İlgili Farkındalık Oluşturmak Amacıyla Bodrum Gsf Öğrencileri Tarafından Sahnelenen Tiyatro Gösterimini İzledi - Son Dakika

Vali Orhan Tavlı, Otizm ile İlgili Farkındalık Oluşturmak Amacıyla Bodrum GSF Öğrencileri Tarafından Sahnelenen Tiyatro Gösterimini İzledi Muğla Valisi Orhan Tavlı, otizm ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan "Benim İçin Hassas Diyorlar" adlı tiyatro gösterimini izledi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, il protokolü ve sanatseverin katıldığı tiyatro gösterimi büyük bir beğeni ile izlendi. MSKÜ öğrencilerinden Büşra Kaya, Aleyna Coşkun, Eda Nur Dizdar, Barış Süzer, Büşra Akın, Utku Palta, Hüseyin Günen ve Emine Yurt'un yazıp oynadığı "Benim İçin Hassas Diyorlar" adlı oyunu Öğr. Gör. Mehmet Karaman yönetti. Otizmli bireylerin ve ebeveynlerinin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla sahneye konan oyun, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.