Vali Orhan Tavlı, şehit Hasan Kaya'nın ailesini ziyaret etti
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15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Vali Orhan Tavlı, şehit Hasan Kaya'nın ailesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:54 Kaynak: İHA
15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Vali Orhan Tavlı
, şehit Hasan Kaya
'nın ailesini ziyaret etti. Çan
Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ersin Fırat
'ın da bulunduğu ziyarette 15 Temmuz'da Fatih Sultan Mehmet
Köprüsünde şehit olan Hasan Kaya'nın babası Şerif Kaya ve kardeşi Hüseyin Kaya
ile bir süre görüşerek sohbet etti. Eğer bugün huzurlu şekilde bu vatan topraklarında yaşıyorsak, şehitlerimizin canlarını seve seve feda etmeleri sayesinde olduğunu ifade eden Vali Orhan Tavlı, şehitleri rahmet ve minnetle andı. - ÇANAKKALE
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