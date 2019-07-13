Son Dakika Haberleri: Vali Orhan Tavlı, şehit Hasan Kaya'nın ailesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Vali Orhan Tavlı, şehit Hasan Kaya'nın ailesini ziyaret etti

3 saat önce

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Vali Orhan Tavlı, şehit Hasan Kaya'nın ailesini ziyaret etti.

Vali Orhan Tavlı, şehit Hasan Kaya'nın ailesini ziyaret etti, System.String[]
15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Vali Orhan Tavlı, şehit Hasan Kaya'nın ailesini ziyaret etti.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ersin Fırat'ın da bulunduğu ziyarette 15 Temmuz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde şehit olan Hasan Kaya'nın babası Şerif Kaya ve kardeşi Hüseyin Kaya ile bir süre görüşerek sohbet etti. Eğer bugün huzurlu şekilde bu vatan topraklarında yaşıyorsak, şehitlerimizin canlarını seve seve feda etmeleri sayesinde olduğunu ifade eden Vali Orhan Tavlı, şehitleri rahmet ve minnetle andı. - ÇANAKKALE
Orhan Tavlı, Hasan Kaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan müjdeyi verdi! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak ANAR'dan "yeni parti" açıklaması: Seçmenin yüzde 50'si parti değiştirme potansiyeline sahip Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli "Saygı Nöbeti"nde Şarkıcı Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:37:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Orhan Tavlı, şehit Hasan Kaya'nın ailesini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]