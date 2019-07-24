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Vali Osman Bilgin'den ziyaretler

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Bilgin, ilk olarak ilçede yapımı devam eden 16 derslikli Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.
İnşaat yetkililerinden bilgiler alan Bilgin, eğitim öğretim alanındaki yatırımların hızla devam ettiğini söyledi.
Eğitim öğretime büyük önem verdiklerini ifade eden Bilgin, gelecek nesilin en iyi şekilde yetişmesi ve modern bina ve dersliklerde öğrenim görmesi için çalıştıklarını belirtti.
Bilgin, inşaatın yıl sonuna kadar tamamlanarak eğitim öğretime açılacağını bildirdi.
Vali Bilgin, ardından ilçede faaliyette bulundan biyogaz tesisini de ziyaret ederek, tesis çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Anadolu Lisesi, Kırklareli, Babaeski, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:34 Kaynak: AA
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