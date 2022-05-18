Vali Osman Bilgin, Kırklareli'den törenle uğurlandı - Son Dakika
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Vali Osman Bilgin, Kırklareli'den törenle uğurlandı

18.05.2022 10:59
Vali Osman Bilgin, Kırklareli'den törenle uğurlandı

Şırnak Valiliğine atanan Osman Bilgin, Kırklareli'den törenle ayrıldı.

Şırnak Valiliğine atanan Osman Bilgin, Kırklareli'den törenle ayrıldı.

Valilik önünde düzenlenen törende Vali Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin ile vedalaşmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Kırklareli'den ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığı söyledi.

Dört yıl "halka hizmet Hakk'a hizmet" anlayışıyla çalıştığını ifade eden Bilgin, Kırklareli'de çok güzel hizmetler yaptıklarını kaydetti.

Kırklareli'nin kendisinde çok özel bir yeri olduğunu anlatan Bilgin, "Burası benim ilk valilik yerim. Bu manada Kırklareli benim için çok özel. Kırklareli'ni unutmayacağım. Görev süresince hep halkla iç içe olmaya çalıştım." diye konuştu.

Şırnak'ta da en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağını dile getiren Bilgin, vatan ve millet sevdasıyla görev yapacağını vurguladı.

Bilgin, tüm vatandaşlardan helallik istedi.

Konuşmasının ardından Bilgin, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla vedalaştı.

Vali Bilgin, yanına gelen ihtiyaç sahibi bir vatandaşla konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Bilgin, daha sonra kentten ayrıldı.

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Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Vali Osman Bilgin, veda ziyaretlerini sürdürüyor Vali Osman Bilgin, veda ziyaretlerini sürdürüyor
Kaynak: AA

Osman Bilgin, Kırklareli, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Osman Bilgin, Kırklareli'den törenle uğurlandı - Son Dakika


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