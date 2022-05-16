KIRKLARELİ - Vali Osman Bilgin, vedalaşma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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KIRKLARELİ - Vali Osman Bilgin, vedalaşma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı

16.05.2022 23:02

Kırklareli Valiliğinden Şırnak Valiliğine atanan Vali Osman Bilgin için düzenlenen vedalaşma programında duygu dolu anlar yaşandı.

Kırklareli Valiliğinden Şırnak Valiliğine atanan Vali Osman Bilgin için düzenlenen vedalaşma programında duygu dolu anlar yaşandı.

Vali Bilgin, Kırklareli Valiliğince bir düğün salonunda düzenlenen veda programında il protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri üyeleri ve vatandaşlarla vedalaştı.

Salondakilerin masalarına giderek helallik isteyen Vali Bilgin, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Protokol üyeleri ile bazı vatandaşlar da vedalaşma sırasında gözyaşı döktü.

Programda Bilgin, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını eşi ve çocukları ile kesti.

Bilgin, hem Kırklareli'ni hem Kırklarelilileri çok sevdiğini söyledi.

Bundan sonra görevini Şırnak'ta sürdüreceğini anımsatan Bilgin, Kırklareli'den ayrılacağı için bir burukluk yaşasa da Şırnak'ta devlete ve millete en iyi şekilde hizmet edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin'e çeşitli hediyeler verildi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da programa katıldı.

KIRKLARELİ - Vali Osman Bilgin, vedalaşma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı
KIRKLARELİ - Vali Osman Bilgin, vedalaşma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı
KIRKLARELİ - Vali Osman Bilgin, vedalaşma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı
KIRKLARELİ - Vali Osman Bilgin, vedalaşma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı
KIRKLARELİ - Vali Osman Bilgin, vedalaşma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı
KIRKLARELİ - Vali Osman Bilgin, vedalaşma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı
KIRKLARELİ - Vali Osman Bilgin, vedalaşma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı
KIRKLARELİ - Vali Osman Bilgin, vedalaşma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı
KIRKLARELİ - Vali Osman Bilgin, vedalaşma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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