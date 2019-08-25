Son Dakika Haberleri: Vali Osman Bilgin piknikçileri uyardı
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Vali Osman Bilgin piknikçileri uyardı

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, piknik yapmak amacıyla ateş yakan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vali Osman Bilgin piknikçileri uyardı, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, piknik yapmak amacıyla ateş yakan vatandaşlara uyarılarda bulundu.


Vali Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde artan orman yangınlarına karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yakılan ateşin söndürülmeden bırakılmaması gerektiğini ifade eden Bilgin, bir ağacın kolay yetişmediğini vurguladı.

Vatandaşların ormanlık alanlarda cam ve su şişelerini de bırakmaması gerektiğini aktaran Bilgin, "Son günlerde bölgemizde orman yangınları meydana gelmekte. Yangınların çıkış sebebi titizlikle araştırılıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızında duyarlı olmasını istiyoruz. Piknik amacıyla yakılan ateş söndürülmeden kesinlikle bırakılmamalı. Çiftçilerimizde anız yakmamaları için uyarılarda bulunuyoruz." diye konuştu.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:08 Kaynak: AA
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