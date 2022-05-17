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Vali Osman Bilgin, veda ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Vali Osman Bilgin, veda ziyaretlerini sürdürüyor

17.05.2022 09:12
Vali Osman Bilgin, veda ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valiliğinden, Şırnak Valiliğine atanan Vali Osman Bilgin veda ziyaretlerine devam ediyor.

Kırklareli Valiliğinden, Şırnak Valiliğine atanan Vali Osman Bilgin veda ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen'i ziyaret etti.

Kırklareli'nde 4 yıl görev yaptığını ifade eden Bilgin, tüm kurumlarla uyum içerisinde başarılı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kırklareli'ni hiç bir zaman unutmayacağını belirten Bilgin, görev yaptığı sürede kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Bilgin, Şırnak'ta da görevini en iyi şekilde yerine getireceğini sözlerine ekledi.

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Osman Bilgin, Kırklareli, Uğur Özmen, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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