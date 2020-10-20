Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesini ziyaret etti.

Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu'na, Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ilçede yapılan çalışma hakkında bilgi verdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra ilçede 135 kişiye istihdam sağlayan tekstil fabrikası, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kurtalan Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

Beykent Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Hacıbektaşoğlu, Kurtalan Belediyesi'ne de ziyarette bulunarak, belediye personelleriyle sohbet etti.