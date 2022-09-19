Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun anıta çelenk sunması
Gazi ve Şehit Aileleri Federasyonu çelenginin anıta sunulması
Üsteğmen Yunus Emre İncesu'nun konuşması
SİİRT - Siirt'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.
Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Üsteğmen Yunus Emre İncesu, törende günün önemini belirten bir konuşma yaptı.
Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt 3. Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altıntaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kamu kurumları ile siyasi partilerin temsilcileri ve gaziler katıldı.
Son Dakika › Güncel › 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika