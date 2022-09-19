19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
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19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

19.09.2022 15:17

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun anıta çelenk sunması Gazi ve Şehit Aileleri Federasyonu çelenginin anıta sunulması Üsteğmen Yunus Emre İncesu'nun konuşması SİİRT - Siirt'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun anıta çelenk sunması

Gazi ve Şehit Aileleri Federasyonu çelenginin anıta sunulması

Üsteğmen Yunus Emre İncesu'nun konuşması

SİİRT - Siirt'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Üsteğmen Yunus Emre İncesu, törende günün önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt 3. Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altıntaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kamu kurumları ile siyasi partilerin temsilcileri ve gaziler katıldı.

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Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Yunus Emre, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
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