Vali Osman Kaymak'ın Eşinden Kavak İlçesine Ziyaret
1 saat önce
Samsun Valisi Osman Kaymak'ın eşi ile vali yardımcıları ve kaymakamların eşleri, Kavak ilçesini gezdi.
Samsun
Valisi Osman Kaymak'ın eşi ile vali yardımcıları ve kaymakamların eşleri, Kavak
ilçesini gezdi.
Kavak Kaymakamı Recep Koşal'ın eşi Ayşe Koşal, Emine Kaymak ile vali yardımcıları ve kaymakamların eşlerini Çakallı mevkisinde karşıladı.
Tarihi Çakallı Taşhan ve Bekdemir Köyü Çivisiz Ahşap Camisi'ni ziyaret eden Kaymak ve beraberindekiler, ardından Kavak Halk Eğitimi Merkezinde yürütülen çalışmaları inceledi.
Emine Kaymak, yönetici eşleri olarak her ay Samsun'un bir ilçesine gezi düzenlediklerini belirterek, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gördüklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:19 Kaynak: AA
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