Vali Osman Kaymak Samsun'dan ayrıldı - Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle mülkiye başmüfettişliğine atanan Samsun Valisi Osman Kaymak, kentten ayrıldı.

Kaymak ve eşi Emine Kaymak, valilik binası önünde düzenlenen törenle uğurlandı.

Samsun'a veda etmenin hüznünü yaşadığını belirten Kaymak, "3 yıl boyunca Samsun ve Samsunluların sorunlarını çözmek için uğraştım. Elimizden bu kadar gelmiş. Memuriyette bunlar mukadder. Bizi buraya gönderenler bugün de alıyor. Onun için kimseye dargınlığımız yok. Her şeyin kararını veren Allah'tır." dedi.

Arkasında güzel bir iz bırakarak kentten ayrılmanın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Kaymak, şunları kaydetti:

"Hoş bir seda bırakmak benim için en önemlisiydi. Bunu bıraktığımı düşünüyorum. Bedenen gitsek de gönlümüz hep burada kalacak. Samsun'daki her güzel şey beni mutlu edecek. Olumsuzluklardan üzüleceğim. İnşallah hep güzel haberlerinizi duymak isterim. Devlete küsmek olmaz. Devletimiz bugün buraya verir, yarın başka bir yere. Devlete hizmet benim için büyük şereftir. Memleketimi, milletimi seviyorum."

Törende katılımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uymalarını isteyen Kaymak, daha sonra eşi Emine Kaymak'la birlikte kentten ayrıldı.