Son Dakika Haberleri: Vali Osman Kaymak'tan Köy Ürünleri Pazarına Ziyaret

Vali Osman Kaymak'tan Köy Ürünleri Pazarına Ziyaret

14 dakika önce

Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki heyet, Alaçam ilçesindeki köy ürünleri pazarını ziyaret etti.

Vali Osman Kaymak'tan Köy Ürünleri Pazarına Ziyaret, System.String[]
Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki heyet, Alaçam ilçesindeki köy ürünleri pazarını ziyaret etti.

Alaçam ilçesindeki Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne katılan Vali Kaymak, yürüyüş sonrası ilçedeki yöresel ürünler pazarına uğradı.

Alaçam Köy Ürünleri Pazarı'nda satış yapan esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Kaymak, kendisine sunulan köy ürünlerinin tadına baktı.

Alışveriş de yapan Vali Kaymak, organik ürünler satılan pazarlara ilginin artması gerektiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:34 Kaynak: AA

Sarıkamış, Samsun, Alaçam, Güncel
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