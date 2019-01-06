Vali Osman Kaymak'tan Köy Ürünleri Pazarına Ziyaret
14 dakika önce
Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki heyet, Alaçam ilçesindeki köy ürünleri pazarını ziyaret etti.
Samsun
Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki heyet, Alaçam
ilçesindeki köy ürünleri pazarını ziyaret etti.
Alaçam ilçesindeki Sarıkamış
Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne katılan Vali Kaymak, yürüyüş sonrası ilçedeki yöresel ürünler pazarına uğradı.
Alaçam Köy Ürünleri Pazarı'nda satış yapan esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Kaymak, kendisine sunulan köy ürünlerinin tadına baktı.
Alışveriş de yapan Vali Kaymak, organik ürünler satılan pazarlara ilginin artması gerektiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:34 Kaynak: AA
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