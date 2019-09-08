Vali Osman Kaymak'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Vali Osman Kaymak, yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Kaymak, mesajında yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

"Bizler sorumluluğumuzun farkında olarak eğitimi iyileştirmek, geliştirmek adına çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz" ifadesinde bulunan Kaymak, şöyle devam etti:

"Öncelikli hedefimiz kendi değerlerinin yol göstericiliğiyle dünyayı tanıyan, anlayan bireyler yetiştirmektir. Ülkemizin hedefleri doğrultusunda başarılı nesiller ancak iyi bir eğitimle yetiştirilebilir. Günümüz bilgi çağında evde, ailede başlayan eğitim, okul çağıyla beraber öğretmen, veli, öğrenci ve ilgili diğer tüm paydaşlarla uyum içinde yürütülmelidir."

Öğretmenler, veliler ve öğrencilere seslenen Kaymak, şunları kaydetti:

"Büyük eğitimci ve devlet adamı olan Atatürk'e göre, kaynaşmış bir millet haline gelmenin, çağdaşlaşmanın, kalkınmanın, hür ve demokratik bir toplum olabilmenin en etkili yolu ve aracı eğitimdir. Eğitim, bir milleti özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, eğitimsizlik ise esaret ve sefalete terk eder. 2023 Eğitim Vizyonu'nda da belirtildiği gibi temel amacımız çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatışlarının 100. yılında 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlamanın büyük mutluluğunu yaşamaktayım. Bu vesile ile 2019-2020 eğitim öğretim yılının şehrimize, ülkemize, sizlere başarı ve hayırlar getirmesi dileğiyle, Türk eğitimine katkıda bulunan başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi saygıyla ve minnetle yad ediyorum."