Vali Ozan Balcı anaokulu inşaatında incelemelerde bulundu

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde inşaatı devam eden anaokulunda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, üst düzey standartlarda yapılan anaokulu hakkında Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'den bilgi alan Balcı, okul öncesi eğitimin çok önemli olduğunu vurguladı.

Üniversite yerleşkesinde yapılan okul öncesi eğitim kurumunun çok güzel olduğunu belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Okul öncesi eğitimi önemsiyoruz. Okul öncesi eğitim, çocukların akademik, zihinsel, fiziksel anlamda gelişip ilerlemesine büyük katkı sunmaktadır. Anneleri ve annelerin işini çok önemsiyoruz. Van'ı geleceğe hazırlarken, okul öncesi eğitime çok ağırlık vereceğiz. 2 yıl içerisinde 100 okul öncesi bağımsız anaokulu yapacağız. Beş yaşındaki çocuklarda yüzde yüze, dört ve üç yaşlarındaki çocukların eğitiminde ise Türkiye standartlarının üzerine çıkmayı hedefliyoruz.'

Balcı'ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel de eşlik etti.