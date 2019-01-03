Son Dakika Haberleri: Vali Ozan Balcı Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekleri Ziyaret Etti.

Vali Ozan Balcı Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekleri Ziyaret Etti.

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından valilik kararnamesi ile Tokat Valiliğine atanan Vali Ozan Balcı Tokat'ın İlçelerine iadei ziyaretleri devam ediyor.

Vali Ozan Balcı Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekleri Ziyaret Etti., System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından valilik kararnamesi ile Tokat Valiliğine atanan Vali Ozan Balcı Tokat'ın İlçelerine iadei ziyaretleri devam ediyor.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Yılmaz Bekleri makamında ziyaret ederek, ilçede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Balcıyı Belediye girişinde karşılayan Başkan Bekler, "Öncelikle Sayın Valimize teşekkür çok ediyoruz. İadeyi ziyaret için bugün belediyemizde misafirimiz oldu. İnşallah valiliğimiz ile el ele vererek Tokatımızın incisi, Turhalımızı daha da güzelleştireceğiz. Sayın Valimize bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İnanmanın bitirmenin yarısı olduğunu ifade eden Vali Balcı ise, "El birliğiyle, gönül birliğiyle, iş birliğiyle Tokatımız için İlçelerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda Turhal belediyemizin daha önceki hizmetlerinin güzelliği bizleri mutlu etti. Bundan sonra da Turhal için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya talibiz. İnanmak bitirmenin yarısıdır. Azimle, gayretle, ciddiyetle çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:17 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar Sapık Yolcu, Yanında Uyuyan Üniversiteli Kızın Cinsel Organına Dokundu

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Projelerini Açıkladı İşte Emeklinin Alacağı Zamlı Maaşlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 12:25:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Ozan Balcı Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekleri Ziyaret Etti.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]