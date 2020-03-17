Vali Özdemir Çakacak'ın 18 Mart mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Özdemir Çakacak'ın 18 Mart mesajı - Son Dakika

Vali Özdemir Çakacak'ın 18 Mart mesajı

6 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Özdemir Çakacak'ın 18 Mart mesajı, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Eskişehir Valisi Özemir Çakacak, "105 yıl önce çağının en güçlü devletlerine karşı 'Çanakkale Ruhu'yla kenetlenen ecdadımız, istiklalini ve istikbalini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını kanını ve canını feda ederek tarihe altın harflerle nakşedilen emsalsiz bir destan yazmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözünün yazıldığı, Milli Mücadele'nin temellerinin atıldığı, tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi, esaret altında yaşayan bütün mazlum milletlere de umut ışığı olmuştur. Türk milleti, tarihi boyunca varlığına yönelen tehditler karşısında daima birlik ve beraberlik ruhuyla yekvücut olmuş, vatanını bedeli ne olursa olsun korumasını bilmiştir. Üzerinde yaşadığımız topraklar, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle şehitlik ve gazilik mertebesine yükselen, ismi bilinen bilinmeyen tüm kahramanlarımızın bugünkü nesillere armağanı ve ebediyete kadar koruyacağımız yegane emanetleridir. Bizler istiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olduğunda atalarımızdan devraldığımız bağımsızlık ruhunun hakkını verecek ve bir avuç vatan toprağı için cihanı karşımıza alıp atalarımıza layık nesiller olduğumuzu ispat etmekten çekinmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünü kutluyor; Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve terörle mücadelede kanlarını bu aziz millet ve bu kutsal topraklar için akıtmış tüm şehitlerimizi ve başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla, minnetle ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:21 Kaynak: İHA
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