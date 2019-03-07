Son Dakika Haberleri: Vali Özdemir Çakacak'ın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Kutlama Mesajı

Vali Özdemir Çakacak'ın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Kutlama Mesajı

1 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Özdemir Çakacak'ın
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çakacak mesajında, "Eşit şartlarda dünyaya gelen insanların yarısını oluşturan kadınların sosyal hayatta karşılaştıkları cinsiyet ayrımcılığının giderilmesini, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, hayatın her alanında var olma mücadelelerini simgeleyen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; birlik, beraberlik ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır. Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş mücadeleler veren Türk kadını, büyük bir özveri ve hassasiyetle dün olduğu gibi bugün de sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu gelişmiş bir toplum olmanın mihenk taşı olma özelliğini koruyarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır. İnsan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesi ile kadınlar, eğitimden bilime, sanattan siyasete hayatın her alanında başarı ile yerini almaktadır. Aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımız, sosyal, kültürel ve ekonomik hayattaki bu başarıları kadar yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillenmesine herkesten daha çok katkıda bulunmaktadır. Huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumun teminatı olan, yaşamımızın her anını varlıklarıyla onurlandıran, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden, kadınlarımızın, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması, ekonomiden siyasete, eğitimden sanata her alanda daha çok iş ve emek üretmesi dileğiyle, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin İlk Kuduz Antiserumu Eskişehir'de Üretilecek Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı

Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın Avukatları Duruşmada Birbirine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 13:04:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Özdemir Çakacak'ın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Kutlama Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]