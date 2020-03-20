Vali Özdemir Çakacak'ın Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlama mesajı - Son Dakika

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.



Vali Çakacak, yayımladığı mesajında, ormanların en önemli zenginlik kaynağı olduğunu belirterek, "Ormanlar, bir milletin en önemli zenginlik kaynaklarındandır. Çok uzun bir süreçte oluşan ormanlarımızı korumak ve yeni orman alanları oluşturmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Bu vatandaşlık görevimizi yerine getirirken ağacı ve ormanı korumanın uygarlığın en temel göstergelerinden biri olduğunu çocuklarımıza öğretmeli ve bu bilinçle ormanlarımıza sahip çıkmalıyız. Atalarımızın "Yaş kesen, baş keser" sözü, ağaca ve ormana aynı bir insan nazarıyla baktığının en önemli delilidir. Bizler, "Ağaç dikip gölgesinde halkı dinlendirmek gibi insanın kıyamet gününde hesabına yarar bir erdem yoktur" diyen Hz. Peygamberimizin sözüyle şekillenen bir medeniyetin mensubuyuz" ifadelerini kullandı.



"Uygarlığın en temel göstergesi olan ağacı ve ormanı bırakmalıyız"



Ayrıca Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak mesajını şöyle sürdürdü:



"Unutmamalıyız ki ağacıyla, ormanıyla, taşıyla, toprağıyla bu cennet vatan hepimizindir. Ona sahip çıkmak, gelecek nesillere daha zengin bir miras bırakmak en ulvi görevimizdir. Bu bilinçle hareket ederek, gelecek nesillere en değerli ve en paha biçilmez bir miras olarak, uygarlığın en temel göstergesi olan ağacı ve ormanı bırakmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; ağaca, ormana, yeşile ve tabiata olan sevgimizi ve duyarlılığımızı artırmasına vesile olması temennisiyle Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasını kutluyor, ormanlarımızın korunması için çalışırken hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, yeşil bir dünya temennisiyle saygılarımı sunuyorum." - ESKİŞEHİR