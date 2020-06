Vali Özdemir Çakacak'ın Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü kutlama... - Son Dakika

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.



Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, mesajında, "Dünyadaki emsallerine göre kapasitesi, tecrübesi, sorumluluk sahasının genişliği ve elde ettiği başarılarıyla ilk sıralarda yer alan Jandarma Genel Komutanlığı'mızın 181. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin heyecan ve gururunu taşıyoruz. Türk Milleti'nin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında; gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bu bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışan, suç ve suçlularla mücadelede dünya çapında örnek olan Jandarma Teşkilatımız, görevini fedakarca yerine getirmesiyle halkımızın güvenlik kuvvetlerimize olan güvenini artırmaktadır. Jandarma Teşkilatımız; eğitimli personeli, vatan sevgisi ve üstün vazife bilinciyle görev ve sorumluluklarını yerine getirirken; asli görevlerinin yanı sıra, hayata geçirdiği insan odaklı sosyal projeler ve kültürel hizmetlerle, halk ile devlet arasında önemli bir köprü olmuştur. Jandarmamız artık tahsil, kültür, eğitim, imkanlar bakımından modern ülkelerin de üzerinde bir yapıya ve dokuya kavuştur. Hem önleyici kolluk anlamında hem de adli kolluk anlamında birçok eğitimli uzmana ve kriminal laboratuvarlara sahiptir. Bununla birlikte, günümüz dünyasının her alanda yaşanan gelişmeleri karşısında Jandarma Teşkilatımızın; organizasyon, insan kaynakları, teknoloji ve alt yapı yönünden çağın gerekleri doğrultusunda kendini hızlı bir şekilde yenilemesi, başarısını sürekli kılması için olmazsa olmazdır. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Jandarma Teşkilatımızın ülkemizin yarınlarına güvenle bakan, ülkemiz yurttaşlarının gurur duyacağı, ülkemizin dünya çapında her alanda kalkınmış bir ülke durumuna gelmesi için aynı başarılı çalışmaları devam ettireceğine olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 181'inci yılına şahitlik ettiğimiz Jandarma Genel Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor; bu kutsal üniformaya emeği geçen bütün geçmiş büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR