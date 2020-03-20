Vali Özdemir Çakacak'ın Nevruz Bayramı kutlama mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Özdemir Çakacak'ın Nevruz Bayramı kutlama mesajı - Son Dakika

Vali Özdemir Çakacak'ın Nevruz Bayramı kutlama mesajı

6 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Nevruz Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Özdemir Çakacak'ın Nevruz Bayramı kutlama mesajı, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Nevruz Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Vali Çakacak mesajında, Nevruz Bayramının önemli bir kültürel değer olduğundan bahsederek, "Türk milletinin sahip olduğu ve nesilden nesle aktararak günümüze kadar yaşattığı önemli kültür değerlerinden biri olan Nevruz Bayramı; içerdiği güçlü anlamlarıyla yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa ve kardeşliğe verilen önemin en güzel sembollerinden birisidir. Türkistan'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada doğanın uyanışıyla birlikte kutlanan Nevruz, zengin kültürümüzün değerlerini ve çeşitliliğini yansıtan; kardeş Türk Cumhuriyetleriyle aramızdaki milli ve kültürel bağlarımızı pekiştiren, geçmişten günümüze büyük bir coşkuyla kutladığımız ve geleceğe taşıma azminde olduğumuz önemli zenginliklerimizdendir. Türk dünyasında ve ülkemizde yüzyıllardan beri bayram olarak kutlanan Nevruz, millet olarak bir arada huzur içerisinde yaşama arzusunun kuvvetlendiği; karşılıklı sevgi, dayanışma ve hoşgörünün yaşandığı ortak bir kültür mirasımızdır. Tarihimizin derinliklerinden günümüze kültür ırmağından akıp gelen, yeniden doğuşu simgeleyen Nevruz kültürü bizden sonraki nesillerle de akıp gidecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Nevruz'un birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ederek bütün Eskişehirli hemşehrilerimin ve Türk milletinin Nevruz Bayramı'nı yürekten kutluyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:20 Kaynak: İHA

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