Vali Özdemir Çakacak'tan Başkan Kurt'a veda ziyareti - Son Dakika

Vali Özdemir Çakacak'tan Başkan Kurt'a veda ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanmasının ardından veda ziyaretlerini sürdüren Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Vali Özdemir Çakacak'tan Başkan Kurt'a veda ziyareti, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanmasının ardından veda ziyaretlerini sürdüren Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir'e hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Vali Çakacak'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Kurt, Eskişehir'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Ayrıca Başkan Kurt ziyaret sonrasında günün hatırası olarak Odunpazarı Belediyesi Sıcak Cam Atölyesi'nde üretilen cam bir heykel hediye etti. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Odunpazarı, Eskişehir, Mülkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 03:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Özdemir Çakacak'tan Başkan Kurt'a veda ziyareti - Son Dakika

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