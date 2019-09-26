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Vali Özdemir Çakacak'tan Mihalgazi'ye ziyaret

1 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Mihalgazi ilçesini ziyaret etti.

Vali Özdemir Çakacak'tan Mihalgazi'ye ziyaret, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Mihalgazi ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Hükümet Konağı'na gelen Çakacak, Mihalgazi Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan'dan ilçenin eğitim, sağlık ve asayiş durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Çakacak, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ü de makamında ziyaret etti. Belediyenin çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında Çakacak'a bilgiler veren Akgün, ilçenin kalkınmasına yönelik yapılacak çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

İlçede kurulan pazarı da gezen Çakacak, esnafla sohbet etti. Daha sonra İlçe Emniyet Amirliğini ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Çakacak, ilçenin asayiş ve güvenliği hakkında bilgi aldı.

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Mihalgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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