Vali Özkan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, kadınların, yaşamın en etkili, birleştirici ve koruyucu aktörleri olduğunu belirtti.

Anneliğin kutsallığına dikkat çeken Özkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlarımız geleceğe güven, sevgi ve hoşgörüyle bakan nesillerin yetiştirilmesinde de anahtar bir rol oynamaktadır. Annelerimizin, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı yetiştirerek topluma faydalı birer fert haline getirmeleri her türlü takdirin üstündedir. Ailedeki huzur ve mutluluğun güvencesi olan kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."