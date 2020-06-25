Vali Özkan'dan esnaf ziyareti - Son Dakika

Tunceli'nin yeni Valisi Mehmet Ali Özkan, kente geldiği ilk günden itibaren başlattığı ziyaretler kapsamında esnaflarla bir araya geldi, kurumlara bağlı birimlerde de incelemede bulundu.



Vatandaşları işlerinin daha hızlı ve pratik bir şekilde yapılması için kurulan valilik Açık Kapı birimine giden Vali Mehmet Ali Özkan, burada de görevli personellerle görüşerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından şehirde başlattığı esnaf ziyaretine devam eden Vali Özkan, sohbet edip, karşılaştığı vatandaşlarla da görüştü.



Vali Özkan'ın kentte temaslarının devam edeceği aktarıldı. - TUNCELİ