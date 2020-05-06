Vali Özkan'dan huzurevi ve bakımevi ziyareti - Son Dakika

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki huzurevi ve bakımevinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Özkan, incelemede bulunduğu huzurevi ve bakımevinde, personeli ve yöneticileriyle bir süre görüştü, tesislerin kapasitesi ve imkanlarına yönelik bilgi aldı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili bakanlıkların sağlık alanında almış olduğu tedbir kararlarına da değinen Vali Özkan, büyükleri ve engel durumu olan hastaları korumak adına, bakım merkezi ve huzurevi gibi yerlerde tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılması gerektiğini ifade ederek bu konuda ilgili personellerle değerlendirmelerde bulundu.

Vali Özkan, huzurevi ve bakımevindeki risklerle ilgili, bugüne kadar alınan tedbirlere ek olarak gerekli tüm tedbirlerin en ince ayrıntısına kadar alınması talimatını verdi.

Zamanlarının büyük bölümünü yaşlıların hertürlü ihtiyaçlarını gidermek için uğraş veren huzurevi personelinin önemine dikkat çeken Özkan, pandemi döneminin görünmeyen en büyük kahramanlarının huzurevleri personeli olduğunu vurdaladı.

Özkan, huzurevi çalışanlarına tebrik ve teşekkürlerini iletti.