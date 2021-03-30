Vali Özkan: "Kurallara uyarsak çok daha kısa zamanda tümüyle açılmış olabiliriz" - Son Dakika

Vali Özkan: "Kurallara uyarsak çok daha kısa zamanda tümüyle açılmış olabiliriz"

30.03.2021 16:30
Vali Özkan:

Konya Valisi Vahdettin Özkan, lokanta ve kafelerin yüzde 50 oranında hizmet vermesine ilişkin esnafı ziyaret ederek, "Esnafımızdan istirhamımız bütün kurallara uyulması. Kurallara uyarsak çok daha kısa zamanda tümüyle açılmış olabiliriz.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, lokanta ve kafelerin yüzde 50 oranında hizmet vermesine ilişkin esnafı ziyaret ederek, "Esnafımızdan istirhamımız bütün kurallara uyulması. Kurallara uyarsak çok daha kısa zamanda tümüyle açılmış olabiliriz. Hem hizmet alıcılar hem hizmet sunucuların bu kurala uyması artık olmazsa olmazımız. Bunu mutlaka el birliği ile yapmamız ve birbirimize yardımcı olmamız lazım" dedi.

Son alınan kararların ardından Türkiye genelinde kafe ve lokantalar yüzde 50 müşteri kapasitesi ile hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda esnafı ziyaret eden Konya Valisi Vahdettin Özkan, herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi. Maske, mesafe ve hijyenin olmazsa olmaz olduğunu hatırlatan Vali Özkan, "HES kodu, alanlardaki fazla temastan kaçınma, kapalı yerlerde fazla durmama, aşı sırası gelenlerin hızlı bir şekilde aşılarının yapılması olmazsa olmazımız. Hükümetimizin aldığı kararlar çerçevesinde kafe ve lokantalarda kurallara uymak şartıyla yüzde 50 oranında seyrekleştirilmiş olarak vatandaşımıza hizmet etmek üzere açılmış durumda. Esnafımızdan istirhamımız bütün kurallara uyulması. Kurallara uyarsak çok daha kısa zamanda tümüyle açılmış olabiliriz. Hem hizmet alıcılar hem hizmet sunucuların bu kurala uyması artık olmazsa olmazımız. Bunu mutlaka el birliği ile yapmamız ve birbirimize yardımcı olmamız lazım. Bu hakka ve hukuka riayet edeceğiz. Maskeyi takarak sadece kendimizi değil aynı zamanda kamu sağlığını muhafaza etmiş olacağız. Bu bir hak hukuk meselesidir. Buna Konyalıların genelinin uyduğunu görmekten memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi. - KONYA

Vali Özkan: Kurallara uyarsak çok daha kısa zamanda tümüyle açılmış olabiliriz

Vahdettin Özkan, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Özkan: 'Kurallara uyarsak çok daha kısa zamanda tümüyle açılmış olabiliriz' - Son Dakika


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