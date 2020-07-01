Vali Özkan, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.



Vali Mehmet Ali Özkan, DSİ 93. Şube Müdürlüğü bahçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.Buruda muhtarları tek tek dinleyen Vali Özkan, önerilerini aldı. Muhtarların ardından vatandaşları da dinleyen Vali Özkan, devletin imkanları dahilinde en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacaklarını aktardı.



Muhtarların köylerin ve mahallelerin temsilcisi olduğuna dikkat çeken Vali Özkan," Muhtarlarımız vatandaş ile bizim aramızda bir köprüdür. Bu manada muhtarlarımızla yakın bir çalışma ve işbirliği içerisinde olacağız" dedi. - TUNCELİ