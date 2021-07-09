Vali Özkan, Sille Antik Şehrinde İncelemeler Yaparak, Yapılacakları Yerinde Değerlendirdi - Son Dakika

Vali Vahdettin Özkan, Selçuklu İlçemizde İlimizin Tarihi ve turistik merkezi olan Sille Mahallesinde incelemelerde bulundu. Sille Mahallesinde tarihi ve kültürel zenginliğin aslına uygun bir şekilde topluma sunulması için çalışmalar görüşüldü.

Sille Mahallesi incelemeleri sırasında Vali Özkan'a; Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük eşlik ettti.