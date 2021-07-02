Vali Özkan, Sille Tabiat Okulu Eğitim Faaliyetlerini Yerinde İnceledi - Son Dakika

Vali Vahdettin Özkan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Eğitim 2023 Vizyon Belgesi'nde yer alan ve öğrencilerin gelişimlerine katkı sunacak çalışmaların yapıldığı Sille Tabiat Okulu'nu gezerek, faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sille Himmet Ölçmen Baraj Parkı bünyesine tahsis edilen alanda SEDEP Sille Tabiat Okulu adı altında öğrencilerin tarımsal, sanatsal ve sportif faaliyetler yürüttüğü alanlarda tek tek inceleme yapan Vali Özkan, öğrencilerle sohbet ederek onların bu keyifli öğrenme sürecine ortak oldu. Öğrenciler doğadan edindikleri parçalarla hayal güçlerine göre ürettikleri eşyalardan Vali Özkan'a hediye etti. Gezide misafirlere öğrenciler tarafından mini bir müzik dinletisi de sunuldu.

Sille Tabiat Okulu'nda tabiat ile iç içe öğrencilerin faaliyetlerini gözlemlediklerini belirten Vali Özkan; "Sille Tabiat Okulu'nda öğrencilerimize tabiat ve çevreyle dost bir eğitim veriliyor. Teknoloji ile beraber tabiatı bilmek, yaşamak anlamlı ve önemlidir. Bu projenin hayata geçirilmesine katkı sunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve ekibi ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. " dedi.

Sille Tabiat Okulu incelemeleri sırasında Vali Özkan'a; Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büysük eşlik ettti.