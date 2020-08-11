Vali Özkan ve Başkan Altay maske ve sosyal mesafe denetimlerine katıldı - Son Dakika

Vali Özkan ve Başkan Altay maske ve sosyal mesafe denetimlerine katıldı

Vali Özkan ve Başkan Altay maske ve sosyal mesafe denetimlerine katıldı Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katılarak esnafları ve vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına...

Vali Özkan ve Başkan Altay maske ve sosyal mesafe denetimlerine katıldı

KONYA - Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katılarak esnafları ve vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları noktasında uyardı.

İçişleri Bakanlığının "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla bütün illere gönderdiği genelge kapsamında tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak illerin valilerinin, belediye başkanlarının ve yöneticilerinin katılımıyla geniş kapsamlı korona virüs denetimlerine devam edildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Zabıta'nın Alaaddin Tepesi civarında yaptığı araç denetimlerine katılarak otobüs, dolmuş ve taksilerde yolcuları maske, sosyal mesafe, hijyen konusunda uyardı. Daha sonra iş yerlerini de denetleyen Vali Özkan ve Başkan Altay, esnafların ve vatandaşların virüsün yayılmasını önlemek için daha hassas olmasını ve kurallara riayet etmesini istedi.

Vali Özkan ve Başkan Altay, geçtiğimiz günlerde mutfak tüpünden kaynaklı patlamanın yaşandığı iş yeri ve çevresinde de incelemelerde bulunarak dükkan sahipleri ve çevre halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Özkan ve Başkan Altay maske ve sosyal mesafe denetimlerine katıldı

Uğur İbrahim Altay, Vahdettin Özkan, Konya, Altay, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 15:36

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Özkan ve Başkan Altay maske ve sosyal mesafe denetimlerine katıldı - Son Dakika
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