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VALİ ÖZKAN VE BAŞKAN PEKYATIRMACI SİLLE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

VALİ ÖZKAN VE BAŞKAN PEKYATIRMACI SİLLE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

09.07.2021 10:31
VALİ ÖZKAN VE BAŞKAN PEKYATIRMACI SİLLE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU, System.String[]

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Sille'de incelemelerde bulundu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Sille'de incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı Sille'de devam eden restorasyon ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Selçuklu Belediyesi Sille'de tarihi dokuyu canlandırmaya devam ediyor. Tarihi mekanlarda yapılan restorasyon çalışmalarının yanı sıra mahalleye gelen turistlerin gezebileceği yeni alanlar da yapılıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte Sille'de yapılan restorasyon çalışmaları ve yeni proje alanlarında incelemelerde bulundu. Öncelikle Sille Barajına giden Başkan Pekyatırmacı ve Vali Özkan, Sille Himmet Ölçmen Barajında tekne turu yaptılar. Tekne turu esnasında Başkan Pekyatırmacı, barajda yapılan çalışmalar ve piknik alanları hakkında bilgi verdi. Daha sonra Aya Eleni Kilisesi ve Subaşı Hamamında ziyaretlerde bulunan heyet son olarak otopark yapılması planlanan alanda da incelemelerde bulundu.

Başkan Ahmet Pekyatırmacı ve Vali Vahdettin Özkan'a Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı; "Sille her geçen gün daha fazla turist çekiyor"

Sille tarihi anlamda Türkiye'nin önemli bir noktası olduğuna dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Sille geçmişi bugünümüze yansıtan Türkiye'nin hatta Dünyanın önemli tarihi merkezlerden bir tanesi. Yapılan bir araştırmalara göre dünyanın kilise olarak inşa edilen ilk yer Sille mahallemizde bulunan Aya Eleni Kilisesi olduğu belirtiliyor. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tanıklık eden Sille'de tarihi dokuyu tekrar ortaya çıkarıyoruz. Sille her geçen gün daha fazla turist çekiyor. Konya'ya gelen turistler artık Sille'yi görmeden Konya'dan ayrılmıyor. Yapacağımız restorasyon çalışmalarının yanı sıra buraya kazandıracağımız yeni yerler daha fazla turistin buraya gelmesini sağlayacağına inanıyorum. " şeklinde konuştu.

VALİ ÖZKAN VE BAŞKAN PEKYATIRMACI SİLLE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
VALİ ÖZKAN VE BAŞKAN PEKYATIRMACI SİLLE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Ahmet Pekyatırmacı, Vahdettin Özkan, Selçuklu, Konya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Yaşam VALİ ÖZKAN VE BAŞKAN PEKYATIRMACI SİLLE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika


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