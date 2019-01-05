Vali Özkan ve Başsavcı Yazıcı'dan Kore Gazisine Ziyaret
1 saat önce
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, asırlık Kore Gazisi Veli Gülnar'ı evinde ziyaret etti.
Kahramanmaraş
Valisi Vahdettin Özkan
ile Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, asırlık Kore
Gazisi Veli Gülnar
'ı evinde ziyaret etti.
Kahramanmaraş Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Vahdettin Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ile ilmi ve irfanıyla herkes tarafından bilinen 100 yaşındaki Kore Gazisi Veli Gülnar'ın evinde ziyaret edildiği belirtildi.
Gazi Veli Gülnar ile bir süre sohbet ederek sağlık durumu hakkında bilgiler alan Vali Özkan, kamu kuruluşlarının şehit aileleri ve gazilerin emrinde olduğunu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:43 Kaynak: AA
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