Vali Pehlivan 100 yaş üstü anneleri ziyaret etti - Son Dakika

Şırnak Valisi Pehlivan 100 yaş üstü anneleri ziyaret etmesi

Vali Pehlivan'ın ailelerle sohbet etmesi

Vali Pehlivan'ın yaşlı anneye çiçek vermesi

Vali Pehlivan'ın konuşması Şırnak Valisi Pehlivan 100 yaş üstü anneleri ziyaret etti

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anneler Günü dolaysıyla 100 yaş üstü anneleri ziyaret etti.

Vali Pehlivan, beraberinde Jandarma Ahmet Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile şehit annesi Halime Hanedan (77) ve 108 yaşındaki Bene Biliz'i ziyaret edip, Anneler Günü'nü kutladı, çiçek verdi.

Pehlivan, Hz. Hatice Vakfı'nın bakanlıklarla 108 yaşındaki Biliz'in adına Sakarya'daki hatıra ormanına fidan diktiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İlimiz genelinde 100 ve üzeri yaşta 93 vatandaşımız var. Allah onlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür versin. Ayrıca evladını vatana feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan annelerini ziyaret ettik. Annelerimizi kelimelerle ifade etmek zor. Onların değeri ve kıymeti çok yüksek. Bizi hayata hazırlayan, hayattaki ilk rehberimiz, ilk öğretmenimiz, sığınacağımız en güvenilir liman, varlığından ve dualarından güç alacağımız veli nimetlerimizdir."