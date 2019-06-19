Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan, Açık Kapı Bürosunda denetlemelerde bulundu
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Vali Pehlivan, Açık Kapı Bürosunda denetlemelerde bulundu

16 dakika önce

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği Açık Kapı Bürosu ile Valilik hizmet birimlerinde denetlemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Açık Kapı Bürosunda denetlemelerde bulundu, System.String[]
Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği Açık Kapı Bürosu ile Valilik hizmet birimlerinde denetlemelerde bulundu.

Denetlemelerine Açık Kapı Bürosu ile başlayan Vali Pehlivan, yapılan işlemler hakkında birim çalışanlarından bilgiler aldı. Vali Pehlivan, vatandaşların kamu hizmetlerinden daha etkin yararlanmasını sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen uygulamanın 2018 yılından bu yana 418 başvuru aldığını kaydetti. Başvuruların yüzde 90'ının vatandaşlarca Valilik Hizmet Binası girişindeki Açık Kapı Masası'ndan bire bir yapıldığını dile getiren Vali Pehlivan 342 başvurunun olumlu sonuçlandırıldığını dile getirdi.

Vali Pehlivan, kamu hizmetinde önceliğin vatandaş memnuniyeti olduğuna dikkat çekerek, "İçişleri Bakanlığımızın geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirdiği Açık Kapı uygulaması vatandaşlarımızın ihtiyaç, sorun, talep ve önerilerini hızlı ve etkin bir şekilde çözmeyi, gerekli işlemleri yerine getirmeyi hedefleyen, kamu hizmetlerinde öncelikli olarak vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik bir uygulamadır. Burada maksat, vatandaşlarımıza devletimizin kapısının sonuna kadar açık olduğunu göstermek, taleplerinin doğrudan alınması, hızlı bir şekilde neticelendirilmesi için gerekli iş ve işlemlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesidir. Kuruluş amacında olduğu gibi "Açık Kapı Milletin Kapısı" düsturuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ilgili personelimiz güler yüzle, yakın ilgiyle, sıcak ve samimi iletişim içerisinde talepleri dinleyip vatandaş memnuniyeti odaklı hizmetlerine devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Buranın ardından diğer birimlerini dolaşan Vali Pehlivan çalışanlardan bilgiler alarak denetlemelerini sonlandırdı. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:08 Kaynak: İHA
Hamza Pehlivan, Güncel
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