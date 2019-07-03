Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti
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Vali Pehlivan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti

26 dakika önce

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Vali Pehlivan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti, System.String[]
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Antalya'da bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu, Rize'nin Hemşin İlçesinde 1984-2004 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapmış olan Salim Fırat ile birlikte ziyaret etti.

Vali Pehlivan, Antalya Valiliği'ne gelişinde Vali Karaloğlu tarafından karşılandı. Ziyareti anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Pehlivan, daha sonra Vali Karaloğlu'nun makamına geçti.

Vali Pehlivan, çeşitli konularda gerçekleştirilen sohbetin ardından Vali Karaloğlu'na yakın ilgilerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Vali Karaloğlu da Vali Pehlivan ve Başkan Fırat'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:18 Kaynak: İHA
Münir Karaloğlu, Hamza Pehlivan, Antalya, Güncel
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