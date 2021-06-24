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Vali Pehlivan Başkanlığında Tarih, Kültür ve Gastronomi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Vali Pehlivan Başkanlığında Tarih, Kültür ve Gastronomi Toplantısı Gerçekleştirildi

24.06.2021 21:05
Vali Pehlivan Başkanlığında Tarih, Kültür ve Gastronomi Toplantısı Gerçekleştirildi, System.String[]

Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Tarih, Kültür ve Gastronomi Toplantısı gerçekleştirildi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Tarih, Kültür ve Gastronomi Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Pehlivan'ın, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile katıldığı toplantıya Şırnak Belediye Başkan V. Ayten Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ramazan Acar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Yürektürk, Ticaret İl Müdürü Mehmet Emin Yıldırım, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür V. Erdoğan Yıldız, Şırnak TSO Genel Sekreteri Cihat Sakın ve Tarım Yazarı Mine Ataman ile Gıda Dostu Derneği Başkanı Ali Akgün katıldı.

Toplantıda sunum gerçekleştirilerek İlimizin tarihi, kültürel değerlerini, yerel lezzetlerini tanıtmak, öne çıkarmak amacıyla yapılacak faaliyetler görüşüldü, değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu, bu konuda atılacak adımlara ilişkin muhtelif kararlar alındı.

Vali Pehlivan Başkanlığında Tarih, Kültür ve Gastronomi Toplantısı Gerçekleştirildi

Ali Hamza Pehlivan, Münir Karaloğlu, Gastronomi, Şırnak, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Pehlivan Başkanlığında Tarih, Kültür ve Gastronomi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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