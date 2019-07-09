Vali Pehlivan, Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı Meclis Toplantısına katıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı'nı ziyaret ederek Aylık Meclis Toplantısına katıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı'nı ziyaret ederek Aylık Meclis Toplantısına katıldı.



Başkanlığın Velişaban Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde bulunan merkezinde gerçekleştirilen meclis toplantısında meclis üyeleri ile sohbet eden Vali Pehlivan, Başkan Abuzer Yıldırımtepe'den çalışmaları hakkında bilgiler aldı.



Vali Pehlivan, Oda Başkanlığı için Şubat ayında gerçekleştirilen Genel Kurulda yeniden başkan olarak seçilen Yıldırımtepe ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Başkan Yıldırımtepe'nin görev başındaki dördüncü dönemi olduğuna işaret eden Vali Pehlivan, "Bu noktalara gelmek emek ve tecrübe ile oluyor. Verilen emeği, edinilen birikimi çiftçilerimiz de takdir ediyor demekki delegelerimiz aracılığıyla güven tazelemiş oldunuz. Bundan dolayı bir kere daha sizleri kutluyorum. Yeni döneminizin hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum." dedi.



Vali Pehlivan, Bayburt'un doğası, coğrafi yapısı, mera ve toprak yapısı, organik tarım ve hayvancılığa çok elverişli olduğunu belirterek, "İmkanlar açısından artılarımızın dezavantajlarımızdan çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu imkanların hem devlet yatırımları ve teşvikleri anlamında hem de çiftçilerimizin bilinçli hareket etmesi bağlamında her geçen gün daha iyiye gittiğini hep birlikte müşahede ediyoruz. Son yıllarda ilimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında, tarımsal üretimde, arıcılıkta yukarıya doğru bir gidiş söz konusu. Sebzecilikte ve seracılıkta da adımlar atılıyor. Toplu ahır projeleri hayata geçiriliyor. Devletimiz bu teşvikleri devam ettiriyor. Doğrudan gelir destekleri olsun, yatırım yapmak isteyen çiftçilerimize hibe destekleri olsun, yeni doğan buzağılardan suni tohumlamaya kadar birçok parasal destekleme uygulamalarına devam ediliyor. Vatandaşlarımızın da özveri ve gayretiyle işler çok daha iyi noktalara doğru ilerliyor." şeklinde konuştu.



Tarım alanında kaydedilen ilerlemenin Ziraat Odası Başkanlığı ve ilgili kamu kurumları arasında sağlanan işbirliği ile pekiştirildiğine dikkat çeken Vali Pehlivan şu şekilde konuştu: "Tarım ve Orman Müdürlüğü'müz ile Ziraat Odası Başkanlığı'mızın çok güzel bir uyumu var. Bunun yakın iletişim,karşılıklı işbirliği ve koordinasyon ile sağlandığını görüyoruz. İki sene içerisinde çiftçilerimize yönelik olarak 400'ün üzerinde eğitim programı düzenledik. Hanımlara yönelik sağlıklı üretimi teşvik etmek anlamında 'Sütten Ağzımız Yanmasın' projesi hayata geçirildi. Arkadaşlarımız köy köy mahalle mahalle gezerek gerekli konuları çiftçilerimize anlattılar. Amacımız çağın standartlarına uygun, sağlıklı koşullarda, teknolojik yöntemlerle verimlilik esaslı tarımsal ve hayvansal üretimi teşvik etmek. Bu da bilgi ile ya da var olan bilgilerin geliştirilmesi ile oluyor. Bunu sağlamak adına bu eğitimler verilmeye devam edecek."



Tarım ve hayvancılık alanında sağlanan üretim artışının meyvelerini toplamaya başladıklarını kaydeden Vali Pehlivan, "Buzağı ölümlerine karşı vermiş olduğumuz mücadelenin hayvan sayısının artışından katkısı çok fazla. En az 6 bin buzağıyı yaşama kazandırdık. Bu rakam 10 milyon liranın üzerinde bir tasarruf sağlandığı anlamına geliyor. Bunu çiftçilerimizle, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızla hep birlikte yaptık. İnşallah daha iyileri olacak. Bunların yanında her şeyden önemlisi birlik ve beraberlik ortamının sağlanması. Bu ortam hepimize olumlu şekilde yansıyor. İlimiz nüfusu ile oranladığınız zaman odanın 14 bin üye sayısı gerçekten çok önemli bir rakam. Çiftçilerimiz arasındaki bu birliktelik ve kurumunuza bu birlikteliğin yansıtılmış olması bizleri de gerçekten ziyadesiyle memnun ediyor." İfadelerini kullandı.



Vali Pehlivan, Ziraat Odası Başkanlığı ile tarım ve hayvancılık alanında yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.



Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ise Bayburt Ziraat Odası'nın 1963 yılında kurulduğunu belirterek iki şube ile çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Odanın 14 bin kayıtlı üye sayısı ile ildeki en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu belirten Başkan Yıldırımtepe, "Meclis toplantımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Sizleri Bayburt Ziraat Odası'nda görmek bizler için mutluluk verici. Daha önce sizi Çiftçi Dostu Vali olarak ilan etmiştik. Bu Bayburtlu çiftçiye, köylüye verdiğiniz değerin sonucudur. Bayburt'ta hayvancılık biraz daha ön planda. Hayvan sayımızı son 10 yılda 55 binden 100 bine kadar çıkardık. Son yıllarda yapılan ahırlarla çiftçiler artık daha modern imkanlarla hayvancılık yapıyor. Küçükbaş 60 bin hayvanımız var. Göletlerimiz tam anlamıyla çalışmaya başladığında Bayburt'ta sulama sıkıntısının kalmayacağını ön görmekteyiz. Meralarımız çok güçlü. Hayvancılığı daha da geliştirebiliriz." şeklinde konuştu.



Başkan Yıldırımtepe, tarım ve hayvancılık alanında yaşanan problemler hakkında Vali Pehlivan'a bilgiler vererek talep ve önerilerini dile getirdi.



Toplantıya Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, KOSGEB İl Müdürü Mete Emir, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut ile meclis üyeleri katıldı. - BAYBURT

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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