Vali Pehlivan Besi ve Süt Hayvancılığı İşletmesini Ziyaret Etti

Vali Ali Hamza Pehlivan Demirözü İlçesi'ne bağlı Beşpınar Köyü'nde besi ve süt hayvancılığı işletmelerini ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan Demirözü İlçesi'ne bağlı Beşpınar Köyü'nde besi ve süt hayvancılığı işletmelerini ziyaret etti.



Vali Pehlivan, köy okulunda katıldığı okuma etkinliği sonrası aynı bölgede girişimci Neşat Akgün tarafından kurulan besi ve süt hayvancılığı tesislerini gezdi. Vali Pehlivan, kendisine eşlik eden heyetle ahırlarda incelemelerde bulunarak işletme sorumlusu Cemal Akgün ile Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut'tan bilgiler aldı.



Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında sağlanan desteklerle kurulan tesisin örnek bir yatırım olduğunu kaydeden Vali Pehlivan işletme sahibi Akgün'e bu girişiminden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Vali Pehlivan ahırlardaki incelemelerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 50 hibe sağladığı Yem Kırma Ünitesi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Saatte 3 ton üretim kapasitesine sahip ünitenin hayvancılık faaliyetlerini büyük ölçüde kolaylaştıracağını kaydeden Vali Pehlivan yatırımın hayırlı olmasını temenni etti, iklimi, coğrafyası ve meraları ile hayvancılığa son derece müsait olan Bayburt'da bu tür tesislerin artması için yatırımcılarla yakın iletişim içinde, başta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumların işbirliğiyle gereken gayreti bundan sonra da göstereceklerini belirtti.



Vali Pehlivan kendisine eşlik eden heyetle yaptığı değerlendirmelerin ardından incelemelerini sonlandırdı.



Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyaret ve incelemeleri sırasında Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İL Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya ve işletme sahipleri eşlik etti.



Daha sonra Vali Ali Hamza Pehlivan Beşpınar Şehit Gürcan Yavuz İlkokulu'nda okuma etkinliğine katıldı.



Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği himayesinde yürütülmekte olan "Yol Arkadaşın Kitap Olsun" Projesi kapsamında Şehit Gürcan Yavuz ilkokulu'nda düzenlenen okuma etkinliğine katıldı.



Vali Pehlivan, Demirözü İlçesi'ne bağlı Beşpınar Köyü'nde bulunan okula gelişinde Kaymakam Ömer Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ve öğretmenler tarafından karşılandı. Daha sonra okulun Z-Kütüphanesine geçen Vali Pehlivan Kaymakam Coşkun ile Milli Eğitim Müdürü Karakaşoğlu'ndan bilgiler aldı. Burada okulun öğrencileriyle bir süre sohbet eden Vali Pehlivan okumanın öneminden bahsetti.



Bayburt Valiliği olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bağlı kurum ve okullar vasıtasıyla öğrencilere ve vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak, konunun önemine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Vali Pehlivan, "Vatandaşlarımıza ve gençlerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve bunun sürekliliğini sağlamak adına sürekli projeler uyguluyoruz. Bayburt Valiliği olarak geçtiğimiz yıl başlattığımız 'Yol Arkadaşınız Kitap Olsun' projesi ile vatandaşlarımıza binlerce kitap dağıttık. Yolcu otobüslerinde yolculara, İl merkezinde esnaflarımıza kitap hediye ettik. Sevgili çocuklar öğretmenlerimiz bu konuda sizlere bilgilendiriyor. Bizler de bu vesileyle bir kez daha hatırlatmış olalım. Ne kadar okursak derslerimizde de o kadar başarılı oluruz. Hayatımızda üstlendiğimiz görevleri en iyi şekilde yerine getiririz. Arkadaşlarımızla, ailemizle ve toplumla ilişkilerimiz güçlenir. Kitap okursak bildiğimiz kelime sayısı her geçen gün artar, kendimizi daha iyi hisseder ve ifade ederiz. Derslerinizde başarılı olmanız için okuduğunuzu anlamanız çok önemli. Bütün bunlar sürekli kitap okumanın, bunu bir alışkanlık haline getirmenin ne kadar çok önemli olduğunu gösteriyor" dedi.



Vali Pehlivan kütüphaneden bir kitap seçerek okuma saatindeki öğrencilere eşlik etti. Etkinlikte bir süre öğrencilerle birlikte kitap okuyan Vali Pehlivan okulda yaptığı incelemelerin ardından programını sonlandırdı.



Vali Ali Hamza Pehlivan'a, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, okul idarecileri ve öğretmenler eşlik etti. - BAYBURT

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