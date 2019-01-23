Vali Pehlivan Çiçekli Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Vali Ali Hamza Pehlivan Arpalı
Beldesi'ne bağlı Çiçekli
Mahallesi'nde Mahalle Odası toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Pehlivan Çiçekli'de yaşayan vatandaşların ihtiyaç, talep ve önerilerini dinleyerek bölgeyi yakından ilgilendiren Komando
Kışlası, Şehit Hamit Şahin (Salmankaş) Tüneli bağlantı yolları,sulama göletleri ve diğer yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.
Vali Pehlivan Arpalı Beldesi'nin ileriye dönük gelişime açık bir yerleşim yeri olduğunu ve devletimiz, hükumetimiz tarafından sağlanan desteklerle hayata geçirilen yatırımların bu gelişimi hızlandırıp pekiştireceğini ifade etti. Bayburt
'un sahil kesimiyle önemli bağlantı noktalarının bölgeden geçtiğini kaydeden Vali Pehlivan, "Şehit Hamit Şahin Tüneli'nin her iki taraftan bağlantıları tamamlandığında bu aks daha işlek bir hale gelecek. Bu yıl içerisinde viyadüklerin tamamlanmasıyla sahile ulaşım çok daha rahat olacak. Araklı
tarafında yapılacak çalışmalarla ilgili etüt çalışmaları devam ediyor. Güzergah üzerinde farklı noktalarda yeni tüneller ve genişletme çalışmaları üzerinde duruluyor" dedi.
Bölgeye ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağlayacak Komando Kışlası çalışmalarının da yoğun bir tempoda sürdürüldüğüne dikkat çeken Vali Pehlivan, "Komando Kışlası yaklaşık 3 bin dönüm arazi üzerine kurulacak. Burada görev yapması planlanan muvazzaf askeri personel sayısı yaklaşık 3 bin kişi civarında. Bu projenin bir ön adımı olan merkezdeki piyade birliğimiz komando birliğine dönüştürüldü ve gelecek personel için prefabrik yerleşkeler inşa edildi. Hali hazırda 4 tabur komando birliği ilimize gelmiş durumda. Bununla birlikte buradaki kamulaştırma çalışmalarının yarısı tamamlanmıştık. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında da Bakanlar Kurulu
'nun acele kamulaştırma kararına istinaden İl Özel İdare olarak mahkeme nezdinde süreci başlattık. Şu anda inşaatın başlatılması için her hangi bir engel kalmadı. İmar, sondaj ve yerleşim planı haritalarının çıkartılması çalışmalarını da ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde tamamladık. Şimdi TOKİ'nin projeyi tamamlamasını bekliyoruz. Gerçekten mimarisiyle o eski Osmanlı Kışlalarına benzer güzel bir çalışma olacak. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere, Naci Ağbal
Bakanımıza, Genel Kurmay Başkanımız Yaşar Güler
Paşamıza ve bugüne kadar katkı ve emeği olan herkese Bayburt olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi inşallah ödenek durumlarına bağlı olarak 2019 yılı içerisinde bu proje ile ilgili çalışmaların devam etmesini bekliyoruz. İl olarak bu konudaki bütün ön hazırlıkları tamamlamış durumdayız" şeklinde konuştu.
Vali Pehlivan Aydıntepe
Şehir Merkezi Geçiş Projesi kapsamında Arpalı Beldesi'nde yapılan kavşak ve yol çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Bölgenin yaz aylarında önemli nüfus hareketliliğine şahit olduğunu ifade eden Vali Pehlivan bahse konu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte konutlaşmanın daha artacağının tahmin edildiğini söyledi. DSİ yatırımları kapsamında Arpalı Çayı rehabilitasyon projesinin hazırlandığını ifade eden Vali Pehlivan, projenin yatırım programına teklif edileceğini bildirdi.
Ekonomide yaşanan dış kaynaklı saldırılara rağmen yatırımların durmadığını bildiren Vali Pehlivan, "Bu sıkıntılar Cumhurbaşkanımız önderliğinde aşılıyor. Yatırımlar, öncelik sırasına göre er ya da geç hepsi hayata geçirilecektir. Bugüne kadar yapılanlar bundan sonra yapılacakların habercisidir. Bayburt ilimiz devletine, milletine, toprağına bağlı insanların yaşadığı, milli ve manevi değerlerin yaşatıldığı bir diyar. Bu kadim Anadolu topraklar için çok bedel ödedik. Bakın az ilerdeki Yukarı Kırzı Köyümüzde Şehit Kadınlar İffet Anıtı var. Geçtiğimiz yıl açılışını gerçekleştirdik. Kadınlar orada kendilerini kuyulara atmışlar ve şehit olmuşlar. Ne için? Vatan için. Bu toprağa, insanlarımıza gözümüz gibi bakmalıyız. Gençlerimiz de inşallah bu duygularla yetişiyor. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, bu akşam bizlere göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi
ise Vali Pehlivan'a ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduklarını belirterek, mahalleli adına bir takım ihtiyaç, sorun ve talepleri dile getirdi.
Program Vali Pehlivan'ın vatandaşlarla çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunmasıyla sona erdi. Çiçekli Mahallesi Cami Odası'ndaki buluşmaya İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç
, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - BAYBURT