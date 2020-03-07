Vali Pehlivan Cizre'de köy ve mahalle muhtarları ile toplantı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Pehlivan Cizre'de köy ve mahalle muhtarları ile toplantı yaptı - Son Dakika

Vali Pehlivan Cizre'de köy ve mahalle muhtarları ile toplantı yaptı

7 saat önce

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre'de mahalle ve köy muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirip, muhtarların dile getirdiği ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Pehlivan Cizre'de köy ve mahalle muhtarları ile toplantı yaptı, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre'de mahalle ve köy muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirip, muhtarların dile getirdiği ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinledi.


Şırnak ValisiAli Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonunda ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirerek ihtiyaç, sorun ve talepleri dinledi. Muhtarlara hitaben konuşma yapan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan; "Burada amacımız sizleri dinlemek, taleplerinizi alarak ilgili kurumlarımıza gerekli talimatları vererek takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamaktır. Cizre'ye ilimizden kurum müdürleriyle, il emniyet müdürümüz, gençlik ve spor müdürümüz, sağlık müdürümüz, İşkur müdürümüz, aile ve çalışma sosyal hizmetler müdürümüz ve il özel idaresi genel sekreter yardımcısıyla beraber geldik. Muhtarlarımız olarak sizler hem köydeki hem mahalledeki vatandaşlarımızı temsil ediyorsunuz. Bu coğrafyada yaşanan süreçleri, bölücü terör örgütlerinin ne acılar çektirdiğini çok yakından müşahede ettiniz. Hala birileri kafa karıştırmaya çalışıyor olabilir ama durup düşünmek, sorgulamak lazım. Karşınıza çıkıp kim ne diyor, kim ne vaat ediyor? Kavgadan, kardeşi kardeşle dövüştürmekten, öldürmekten, gençleri umutsuzluğa, belirsizliğe, karanlıklara sürüklemek isteyenlere kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Şer odaklarına, terör örgütlerine halkımız da hep birlikte dur demeli, benim geleceğimi, çoluğumun çocuğumun geleceğini karartamazsın; birtakım şer odaklarının uşağı, piyonu yapamasın haykırışını devam ettirmelidir. Bu çocuklar yetişecek, okuyacak, meslek sahibi olacak, vatanına hizmet edecek. Allah'a şükür devletimiz her türlü imkanı herkese veriyor. Kesinlikle kısıtlama yok; isteyen istediği okula gidiyor, isteyen istediği mesleği yapabiliyor. Devletimiz her konuda vatandaşlarının yanındadır" dedi.


Vali Pehlivan, konuşmasının ardından ilçeye bağlı mahalle ve köy muhtarlarını tek tek dinledi, taleplerini not aldı, kurumlara takibi için talimatlar verdi. - ŞIRNAK

Cizre Kaymakamlığı, Hamza Pehlivan, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı
Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı: 9 kişi hastanelik oldu New York Times: Erdoğan, Avrupa'nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayındaki koronavirüs sözleri nedeniyle Meral Akşener'e teşekkür etti

Son Dakika Haberleri
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 00:19:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Pehlivan Cizre'de köy ve mahalle muhtarları ile toplantı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]