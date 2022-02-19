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Vali Pehlivan, Cizre'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Vali Pehlivan, Cizre'de ziyaretlerde bulundu

19.02.2022 13:16
Vali Pehlivan, Cizre'de ziyaretlerde bulundu

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde mahalle muhtarları ve kadın kursiyerlerle bir araya geldi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde mahalle muhtarları ve kadın kursiyerlerle bir araya geldi.

Vali Pehlivan başkanlığında İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Cizre Kaymakam Vekili ve Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Talay ile mahalle muhtarları katıldı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kamu hizmet alanlarında yatırımların, çalışma ve faaliyetlerin devam edeceğini ifade eden Pehlivan, ilçe ziyaretlerini ve muhtar toplantılarını sürdürdüklerini, muhtarlarla bir araya gelip istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Devam eden yatırım ve faaliyetler hakkında bilgi veren Pehlivan, hizmetlerinden ve sağladıkları katkılardan dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Daha sonra Pehlivan, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü projesi kapsamında açılan pasta yapımı ve sunumu kursundaki kadın kursiyerlerle bir araya geldi.

Ziyarette, usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi alan Pehlivan, kursiyerlere başarılar diledi.

Vali Pehlivan, Cizre'de ziyaretlerde bulundu
Vali Pehlivan, Cizre'de ziyaretlerde bulundu

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Ali Hamza Pehlivan, Hisarcık, Şırnak, Cizre, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Pehlivan, Cizre'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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