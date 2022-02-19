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Vali Pehlivan, voleybol turnuvasının final maçını izledi - Son Dakika

Vali Pehlivan, voleybol turnuvasının final maçını izledi

19.02.2022 14:42
Vali Pehlivan, voleybol turnuvasının final maçını izledi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünün Umuda Açan Nergis Çiçekleri adlı projesi kapsamında düzenlendiği Liselerarası Kadın Voleybol Turnuvasının final müsabakasını izledi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünün Umuda Açan Nergis Çiçekleri adlı projesi kapsamında düzenlendiği Liselerarası Kadın Voleybol Turnuvasının final müsabakasını izledi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İŞKUR Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 10 lise takımının katılımlarıyla düzenlenen voleybol turnuvasının final maçı yapıldı.

Vali Pehlivan, Cizre Emniyet Spor Salonunda Hacı Fettah Kadoğlu Anadolu Lisesi ile Cizre Merkez Anadolu Lisesi arasında oynanan müsabakayı Cizre Kaymakam Vekili ve Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Ayar, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Talay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Gençlik Spor İlçe Müdürü Abdulhakim Selimoğlu, İlçe İŞKUR Müdürü Mustafa Orhan, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç, Allpower Cizre Belediyespor Voleybol Takımı Başkanı Süleyman Çağlı, emniyet personelleri, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte izledi.

Maçı Hacı Fettah Kadoğlu Anadolu Lisesi 3-2'lik skorla kazandı.

Final maçının ardından Pehlivan, iki takımı da tebrik ederek kazanan takıma kupa ve madalyalarını takdim etti, projeyi hayata geçiren İlçe Emniyet Müdürlüğünü, katkı ve işbirliği yapan kurumları, görev alan personeli, öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Pehlivan, projenin gençlerin suça sürüklenmelerinin engellenmesi, içinde bulunduğu topluma uyum sağlamaları, sosyal çevre ve maddi imkansızlıklar nedeniyle koruyucu ve önleyici tedbirler alınarak çocuk ve gençlerin milli birlik ve kardeşlik duygularının geliştirilmesi, topluma ve ülkesine faydalı birer birey olmalarının sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Vali Pehlivan, voleybol turnuvasının final maçını izledi
Vali Pehlivan, voleybol turnuvasının final maçını izledi
Vali Pehlivan, voleybol turnuvasının final maçını izledi

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, voleybol, Cizre, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Pehlivan, voleybol turnuvasının final maçını izledi - Son Dakika


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