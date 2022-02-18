Vali Pehlivan, Cizre ESO ve TSO'u ziyaret etti - Son Dakika

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Esnaf Sanatkarları Odası (ESO) ve Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti.

Vali Pehlivan, Cizre ESO Başkanı Hafzullah Memduhoğlu ve TSO Başkanı Salih Sevinç ile makamlarında görüştü.

Memduhoğlu ile görüşmesinde ekonomik konular, esnafın genel durumu, çalışma ve faaliyetlerine ilişkin görüşen Pehlivan, bilgi alışverişinde bulundu.

Sevinç ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelen Pehlivan, Sevinç'ten iş adamlarının yaptığı yatırım ve faaliyetler, ilçenin ekonomik durumu, Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaların iş ve işleyişleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlere, Cizre Kaymakam Vekili ve Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Talay da eşlik etti.